Milano, microchip ai gatti, veterinari a Sala: “Non potete multarci se non denunciamo chi non lo ha”



Veterinari e clienti multati nel caso i primi non dovessero denunciare i secondi per essersi rifiutati di microchippare i loro gatti e non dovessero esporre un cartello che ricordi a tutti l’obbligatorietà della direttiva. Per questo i medici hanno inviato una lettera al sindaco di Milano Beppe Sala chiedendo di modificare i commi 3 e 4 dell’articolo 6. Fanpage.it ha contattato il presidente dell’Assocazione nazionale medici veterinari italiani Francesco Orifici che ha accusato: “Principio sbagliato minacciare una multa”.

Continua a leggere



Veterinari e clienti multati nel caso i primi non dovessero denunciare i secondi per essersi rifiutati di microchippare i loro gatti e non dovessero esporre un cartello che ricordi a tutti l’obbligatorietà della direttiva. Per questo i medici hanno inviato una lettera al sindaco di Milano Beppe Sala chiedendo di modificare i commi 3 e 4 dell’articolo 6. Fanpage.it ha contattato il presidente dell’Assocazione nazionale medici veterinari italiani Francesco Orifici che ha accusato: “Principio sbagliato minacciare una multa”.

Continua a leggere

Continua a leggere