Milano, operaio sepolto da detriti nel cantiere della M4 a 18 metri di profondità: è gravissimo



Un operaio è stato trasportato in codice rosso in arresto cardiocircolatorio all’ospedale San Carlo di Milano in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto questa sera all’interno del cantiere della metropolitana M4 in piazza Tirana. Il lavoratore è rimasto schiacciato dal crollo di massi e detriti a 18 metri di profondità.

