Milano, ragazzo di 23 anni danneggia volante della polizia e aggredisce agenti dopo l’arresto



Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano in zona Farini dopo aver lanciato per strada alcune pietre e oggetti contundenti rischiando di ferire i passanti. Il giovane, all’arrivo delle forze dell’ordine, ha cercato di divincolarsi dalla loro presa con calci e sputi e, una volta sulla volante, ha continuato a dare in escandescenze danneggiando gli interni della vettura.

