I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Milano, rapinatori in giacca e cravatta svaligiano gioielleria: portati via orologi di valore



È scattata la caccia all’uomo a Milano dove nel tardo pomeriggio di oggi due rapinatori armati di martello e pistola hanno svaligiato una gioielleria in pieno centro portando via numerosi orologi di valore: i due, in giacca e cravatta, si sono finti clienti prima di minacciare i presenti e distruggere le vetrine.

Continua a leggere



È scattata la caccia all’uomo a Milano dove nel tardo pomeriggio di oggi due rapinatori armati di martello e pistola hanno svaligiato una gioielleria in pieno centro portando via numerosi orologi di valore: i due, in giacca e cravatta, si sono finti clienti prima di minacciare i presenti e distruggere le vetrine.

Continua a leggere

Continua a leggere