Milano, sgombero del collettivo “Casa Brancaleone”: gli anarchici salgono sul tetto



Un gesto dimostrativo per evitare lo sgombero. È quanto accaduto in zona Bovisa a Milano dove un gruppo di anarchici del collettivo “Casa Brancaleone” è salito sul tetto dell’edifico da loro occupato fin dal 2017 in piazza Alfieri per convincere le forze dell’ordine a desistere dal loro intervento. Lo stesso gruppo anarchico in passato aveva occupato altri edifici in via Casella e in via Bruni a Dergano.

