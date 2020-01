Milano, ubriaco alla guida ferma la macchina della polizia: “Favorite i documenti, devo multarvi”



Un uomo di 55 anni completamente ubriaco alla guida della sua auto si è accostato a una volante della polizia locale chiedendo agli agenti di favorire i documenti e dicendo di dovergli fare una contravvenzione. Il singolare episodio è accaduto a San Donato Milanese. Per l’automobilista, ovviamente trovato positivo all’alcool test, è scattato il ritiro immediato della patente, il sequestro del veicolo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Continua a leggere



Un uomo di 55 anni completamente ubriaco alla guida della sua auto si è accostato a una volante della polizia locale chiedendo agli agenti di favorire i documenti e dicendo di dovergli fare una contravvenzione. Il singolare episodio è accaduto a San Donato Milanese. Per l’automobilista, ovviamente trovato positivo all’alcool test, è scattato il ritiro immediato della patente, il sequestro del veicolo e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Continua a leggere

Continua a leggere