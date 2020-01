Mirella morta in un incidente, la mamma ha visto tutto da casa: “Non sapeva fosse la figlia”



Mirella Candussio, trentacinquenne di Camino di Buttrio, è morta la sera del 31 dicembre in un incidente stradale. Stava andando a festeggiare con una amica il Capodanno quando un’Audi le ha tamponate. Il sindaco: “La mamma mi ha raccontato di aver visto che c’era stato un incidente in lontananza, ma non aveva neppure pensato potesse essere coinvolta la figlia. L’ha saputo alle 5 di mattina che era sua figlia la ragazza morta”.

Continua a leggere



Mirella Candussio, trentacinquenne di Camino di Buttrio, è morta la sera del 31 dicembre in un incidente stradale. Stava andando a festeggiare con una amica il Capodanno quando un’Audi le ha tamponate. Il sindaco: “La mamma mi ha raccontato di aver visto che c’era stato un incidente in lontananza, ma non aveva neppure pensato potesse essere coinvolta la figlia. L’ha saputo alle 5 di mattina che era sua figlia la ragazza morta”.

Continua a leggere

Continua a leggere