Miriana Trevisan: “Con Pago non abbiamo smesso di amarci. Serena Enardu? Doveva frenarsi”



Miriana Trevisan ripercorre il rapporto con Pago, suo ex marito e padre del figlio Nicola. “Ci siamo lasciati pur continuando ad amarci” racconta l’ex ragazza di “Non è la Rai” facendo riferimento alla loro prima separazione. E per la prima volta adotta un tono severo per commentare la decisione di Serena Enardu di lasciarlo: “Doveva frenarsi. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile”.

