Mistero a Cisliano: anziano scomparso da due giorni dopo un incidente stradale



Risulta ancora scomparso Pierfranco Steffenini, l’82enne residente a Milano che nella notte tra domenica e lunedì è rimasto vittima di un incidente stradale assieme alla moglie a Cisliano. La donna era stata ritrovata in stato confusionale e in ipotermia: dopo il ricovero in ospedale non è più in pericolo di vita. Del marito però non si hanno notizie: questa mattina le ricerche riprenderanno anche con l’ausilio di droni e cani molecolari.

