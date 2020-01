Mistero sul suicidio del pregiudicato Cristian Raschi: la sua pistola forse usata per altri crimini



Cristian Raschi, pluripregiudicato, si è tolto la vita il 24 dicembre scorso. La pistola con cui si è suicidato, una calibro 38, potrebbe però essere stata usata anche in alcune azioni criminali. Le indagini in questo senso sono ancora in corso.

Continua a leggere



Cristian Raschi, pluripregiudicato, si è tolto la vita il 24 dicembre scorso. La pistola con cui si è suicidato, una calibro 38, potrebbe però essere stata usata anche in alcune azioni criminali. Le indagini in questo senso sono ancora in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere