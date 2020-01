Molesta studentesse sul bus e si difende così: “Sono non vendente, le ho toccate involontariamente”



“Sono una persona non vedente, chiedo aiuto per salire sui mezzi, quindi se ho toccato delle ragazzine nelle parti intime, l’ho fatto involontariamente e in una buona fede”, la giustificazione di un 40enne accusato di aver molestato tre studentesse su un bus a Milano.

"Sono una persona non vedente, chiedo aiuto per salire sui mezzi, quindi se ho toccato delle ragazzine nelle parti intime, l'ho fatto involontariamente e in una buona fede", la giustificazione di un 40enne accusato di aver molestato tre studentesse su un bus a Milano.

