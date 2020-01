Montoro, corteo e fiori sul banco per Maria Agnes, morta a 18 anni alla festa dell’amica



Gli amici e i compagni di classe di Maria Agnes hanno sfilato lungo le strade di Montoro Inferiore (Avellino) per ricordare la ragazza di 18 anni di Santo Stefano del Sole morta per un malore alla festa di compleanno dell’amica. Questa mattina sul suo banco, vuoto, c’erano delle orchidee bianche. Oggi è stato conferito l’incarico per l’autopsia.

