Monza, non riesce a dormire per il pianto del neonato: 76enne tenta di uccidere il vicino



Un uomo di 76 anni è stato arrestato questa mattina a Limbiate, in provincia di Monza, dopo aver colpito con un coltello più volte il vicino di casa. L’anziano accusato di tentato omicidio si sarebbe scagliato contro il giovane per vendicarsi del fatto di non riuscire a dormire a causa dei pianti del figlio dell’uomo.

