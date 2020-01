I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morbillo, 40 casi in meno di un mese in Salento: colpiti anche bimbi e un pediatra



La Asl di Lecce ha avviato un piano straordinario di valutazione, sorveglianza e vaccinazione dopo la conferma di quasi quaranta casi di morbillo in meno di un mese in un’area ristretta come il Salento. “Bisogna spezzare la catena del contagio attraverso la vaccinazione” perché il focolaio è “dovuto ad un accumulo di soggetti che non si sono vaccinati” spiegano dall’Asl.

