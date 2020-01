Morte di Sissy Trovato Mazza, ancora commenti al veleno dalle colleghe: “Ma quale eroina”



“Ma quale eroina? Di che esempio può essere per le colleghe? Combinava guai”. Così a commento di un post che ha ricordato Sissy Trovato Mazza a un anno dalla morte per un colpo di pistola, una collega anziana dell’ex agente della Giudecca. Prima di essere colpita da un proiettile calibro 9 nell’ascensore dell’ospedale di Venezia, l’agente Sissy aveva scritto alla direttrice proprio per segnalare ‘astio, diffidenza e comportamenti strani da parte delle coleghe’.

