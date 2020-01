I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morte Kobe Bryant, l’elicottero non poteva volare con la nebbia



L’elicottero a bordo del quale sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria e altre sette persone non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. Il Sikorsky S-76B precipitato sulle colline di Calabasas e il pilota aveva anche l’abilitazione per quel tipo di volo ma la compagnia proprietaria del velivolo (la Island Express Helicopters) era in possesso della certificazione a operare solo in base alle regole del “volo visivo” e non “strumentale”.

