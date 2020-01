Morto a 60 anni il luminare di oncologia Vincenzo Cerundolo: stroncato da un tumore ai polmoni



Vincenzo Cerundolo, professore a Oxford, è morto a soli 60 anni a causa di un adenocarcinoma polmonare: a portarlo via un cancro, il mostro contro cui aveva combattuto per gran parte della sua vita professionale conseguendo risultati importantissimi. Era considerato in tutto il mondo un luminare dell’oncologia.

