Morto Kobe Bryant, la Lega twitta il cordoglio scrivendo “Borgonzoni Presidente”



È polemica per un tweet (poi cancellato) dell’account ufficiale della Lega per Salvini premier, con il quale si esprimeva cordoglio per la morte di Kobe Bryant utilizzando l’hashtag #BorgonzoniPresidente, che appunto invitava a sostenere la candidata leghista alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna.

