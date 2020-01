Movimento 5 Stelle, cambiano le restituzioni per gli eletti



Novità in arrivo per il sistema di restituzioni previsto per gli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento e a livello locale. Dopo gli ultimi casi di mancate restituzioni e le possibili espulsioni dovrebbero arrivare alcune novità sul Comitato rendicontazioni e sulle giacenze in caso di scioglimento del Comitato.

Continua a leggere



Novità in arrivo per il sistema di restituzioni previsto per gli eletti del Movimento 5 Stelle in Parlamento e a livello locale. Dopo gli ultimi casi di mancate restituzioni e le possibili espulsioni dovrebbero arrivare alcune novità sul Comitato rendicontazioni e sulle giacenze in caso di scioglimento del Comitato.

Continua a leggere

Continua a leggere