Moviola Barcellona-Atletico, Var protagonista: due gol annullati e un rigore non concesso



Barcellona-Atletico Madrid, seconda semifinale della Supercoppa di Spagna, è stata contraddistinta dalle polemiche. Lavoro straordinario per l’arbitro e il Var, con decisioni destinate a fare discutere. Sono diversi gli episodi da moviola del match che alla fine ha visto trionfare i Colchoneros che ora affronteranno il finale il Real Madrid. Dai due gol annullati con la tecnologia al Barcellona, fino al rigore non concesso all’Atletico per un fallo di mano di Piqué.

