Moviola Juventus-Roma: gol di Bonucci regolare, per il Var non è in fuorigioco



Il gol del 3-0 della Juventus è in fuorigioco? No, perché sul cross dell’esterno d’attacco sudamericano il Var dimostrerà che Bonucci parte in posizione regolare. Attraverso il sistema di linee virtuali tracciate sul campo e dopo un rapido silent-check tra campo e cabia di regia verrà confermata la rete del difensore bianconero. Chi lo teneva in gioco? Le immagini mostreranno che a “salvare” il calciatore è stato Diawara.

