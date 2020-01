Moviola Napoli-Juventus, mano di Cuadrado ma il Var non interviene



L’episodio da moviola più discusso di Napoli-Juventus capita al 27° del secondo tempo con gli azzurri in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Zielinski. Cuadrado tocca la palla di mano in piena area di rigore ma né il direttore di gara né il Var ravvisano gli estremi per concedere il penalty oppure andare a rivedere l’azione con l’ausilio della on-field-review.

