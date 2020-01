Moviola Roma-Lazio: Kluivert-Patric, non c’è il calcio di rigore



Gli episodi da moviola di Roma-Lazio. Derby di Roma complesso come da tradizione, ad inizio ripresa la situazione più delicata per Calvarese: l’arbitro assegna un rigore ai giallorossi per un contatto in area laziale tra Kluivert e Patric, poi torna sui suoi passi dopo aver rivisto le immagini al VAR.

Continua a leggere



Gli episodi da moviola di Roma-Lazio. Derby di Roma complesso come da tradizione, ad inizio ripresa la situazione più delicata per Calvarese: l’arbitro assegna un rigore ai giallorossi per un contatto in area laziale tra Kluivert e Patric, poi torna sui suoi passi dopo aver rivisto le immagini al VAR.

Continua a leggere

Continua a leggere