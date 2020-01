Muore lanciandosi dal balcone, chiesti 18 anni per l’ex compagno: ‘Istigazione al suicidio’



Il pubblico ministero di Napoli ha chiesto 18 anni per istigazione al suicidio per Mario Perrotta, l’ex convivente di Arianna Flagiello. La donna si era lanciata dal balcone al quarto piano della propria abitazione di via Montedonzelli, dove viveva con l’uomo, il 19 agosto del 2015. Secondo la criminologa Formicola, la Flagiello era “esasperata dalle continue pressioni economiche di Perrotta”.

Continua a leggere



Il pubblico ministero di Napoli ha chiesto 18 anni per istigazione al suicidio per Mario Perrotta, l’ex convivente di Arianna Flagiello. La donna si era lanciata dal balcone al quarto piano della propria abitazione di via Montedonzelli, dove viveva con l’uomo, il 19 agosto del 2015. Secondo la criminologa Formicola, la Flagiello era “esasperata dalle continue pressioni economiche di Perrotta”.

Continua a leggere

Continua a leggere