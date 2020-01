I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoletani scomparsi in Messico: due anni senza notizie



Sono passati due anni dalla scomparsa di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, i tre napoletani di cui, il 31 gennaio del 2018, si persero le tracce a Tecalitlan, in Messico. Due anni senza notizie sulla sorte dei tre partenopei, due anni in cui la famiglia non ha ancora saputo la verità su quello che accadde quel 31 gennaio.

Continua a leggere



Sono passati due anni dalla scomparsa di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, i tre napoletani di cui, il 31 gennaio del 2018, si persero le tracce a Tecalitlan, in Messico. Due anni senza notizie sulla sorte dei tre partenopei, due anni in cui la famiglia non ha ancora saputo la verità su quello che accadde quel 31 gennaio.

Continua a leggere

Continua a leggere