Napoli, abbandona rifiuti in strada a Piscinola: multato un parrucchiere di Chiaia



Un parrucchiere di Chiaia è stato ripreso dalle telecamere della polizia locale di Napoli mentre gettava rifiuti illegalmente per la strada, in via Dietro la Vigna, nel quartiere Piscinola. Gli agenti sono risaliti dalla targa all’attività commerciale e gli hanno contestato la violazione amministrativa. Dovrà pagare una multa di 500 euro.

Continua a leggere



Un parrucchiere di Chiaia è stato ripreso dalle telecamere della polizia locale di Napoli mentre gettava rifiuti illegalmente per la strada, in via Dietro la Vigna, nel quartiere Piscinola. Gli agenti sono risaliti dalla targa all’attività commerciale e gli hanno contestato la violazione amministrativa. Dovrà pagare una multa di 500 euro.

Continua a leggere

Continua a leggere