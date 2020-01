Napoli, Diego Demme ha scelto la maglia numero 4. I convocati per la Coppa Italia



Diego Demme ha scelto la maglia numero 4 per la sua avventura con il Napoli. L’ex centrocampista del Lipsia è stato convocato per la gara di domani al San Paolo contro il Perugia, valida per gli ottavi della Coppa Italia 2019/2020. L’ex calciatore del Lipsia ha svolto oggi il primo allenamento a Castel Volturno.

