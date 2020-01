Napoli, evaso arrestato alla festa di compleanno della ex fidanzata



Ervis Markja, 27 anni, evaso a maggio dal carcere di Carinola calandosi con una fune dalla cella, è stato arrestato dalla Polizia Penitenziaria in un locale di via Rossaroll, nel centro di Napoli: era alla festa di compleanno della ex fidanzata, gli agenti si erano mimetizzati tra gli avventori. Continua la fuga dell’altro evaso, Adriatin Geka.

