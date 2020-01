Napoli-Juventus 2-1, Zielinski e Insigne stendono Sarri. Inutile il gol di Ronaldo



Il Napoli batte la Juventus 2-1. Impresa degli azzurri che fermano i bianconeri grazie ai gol di Zielinski e Insigne. Inutile la rete di Cristiano Ronaldo nel finale. Ritorno amaro per Sarri al San Paolo, con i bianconeri che perdono l’occasione di allungare sull’Inter che guadagna un punto in classifica portandosi a meno tre. Crisi finita per gli uomini di Gattuso che dopo il successo sulla Lazio in Coppa Italia, trovano altri tre punti preziosissimi.

