Napoli-Juventus, Mario Rui: “Caro Ronaldo, mi spiace. Ma devo batterti”



Il terzino portoghese del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’imminente match con la Juventus e ha elogiato Cristiano Ronaldo: “Il più forte di tutti, una fonte di ispirazione”. Sul momento degli azzurri: “Dovremo dare continuità alla vittoria in Coppa Italia, che non cancella tutto il resto”. Ospina: “L’obiettivo è risalire in campionato”. Allan non ci sarà: è volato in Brasile per la nascita del terzo figlio.

