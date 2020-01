Napoli-Lazio, Inzaghi: “Sul rosso a Lucas Leiva grande ingenuità dell’arbitro”



Simone Inzaghi non ha niente da rimproverare ai suoi ragazzi dopo Napoli-Lazio. L’allenatore ai microfoni di Rai Sport, si è complimentato con i suoi giocatori nonostante la sconfitta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Dito puntato contro l’arbitro per l’errore commesso in occasione del primo giallo a Lucas Leiva, poi espulso per proteste. Mister Inzaghi ha parlato di “grande ingenuità” del direttore di gara.

