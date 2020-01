Napoli-Lazio, Luis Alberto contro l’arbitro Massa: “Doveva compensare”



Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha protestato attraverso un storia Instagram nei confronti dell’arbitro di Napoli-Lazio, Davide Massa, colpevole di aver espulso Lucas Leiva per “compensare” la precedente espulsione di Hysaj. Lo spagnolo non è stato convocato da Inzaghi per l’incontro di Coppa Italia.

