Napoli: lunedì visite e firma di Politano, indosserà la maglia numero 21



Matteo Politano al Napoli, l’operazione di calciomercato con l’Inter è chiusa: prestito per 18 mesi per 2.5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus. Il calciatore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche che svolgerà nella giornata di lunedì poi firmerà il contratto fino al 2024 con stipendio da 2.2 milioni a stagione più bonus.

Continua a leggere



Matteo Politano al Napoli, l’operazione di calciomercato con l’Inter è chiusa: prestito per 18 mesi per 2.5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus. Il calciatore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche che svolgerà nella giornata di lunedì poi firmerà il contratto fino al 2024 con stipendio da 2.2 milioni a stagione più bonus.

Continua a leggere

Continua a leggere