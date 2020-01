Napoli, Maksimovic convocato per la Juve: apprensione Ospina, colpito da gastroenterite



Il Napoli ha lavorato presso il Centro Tecnico in vista del match contro la Juventus di domani sera al San Paolo: lavoro personalizzato in campo Ghoulam, Mertens e Koulibaly, che contro i bianconeri non ci saranno. Nell’elenco dei convocati torna il nome di Nikola Maksimovic.

