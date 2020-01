Napoli, mamma e figlia sfrattate non vivono più in auto: nuovi documenti e nuovo lavoro



Le due donne di 54 e 32 anni, mamma e figlia, che a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, vivevano in auto dopo essere state sfrattate, hanno per fortuna cambiato vita: le due donne hanno trovato ospitalità, un nuovo lavoretto e nuovi documenti per ripartire e abbandonare la strada.

