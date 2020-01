Napoli, sardine in corteo contro la guerra tra Usa e Iran il 25 gennaio a piazza San Domenico



Il prossimo 25 gennaio, le sardine di Napoli scenderanno nuovamente in piazza, questa volta per dire no al conflitto tra Iran e Usa e per diffondere un messaggio di pace: l’appuntamento, come si legge sui social network, è alle ore 18 in piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico del capoluogo campano.

