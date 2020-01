I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Napoli, sequestrata fabbrica di scarpe abusiva nel Rione Sanità



Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno scoperto e sequestrato una fabbrica fantasma di scarpe nel Rione Sanità: completamente abusiva, era priva di autorizzazioni, non rispettava le norme sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e al momento del controllo c’erano diversi operai in nero. Il titolare è stato multato per 32mila euro.

