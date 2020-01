Napoli, vandalizzati i lupi di ferro di Ruowang in piazza Municipio



Vandalizzati i lupi di ferro dell’artista cinese Liu Ruowang in piazza Municipio: nasi colorati di rosso, spostati e girati per la piazza. Nonostante i quasi trecento chili di peso per ogni lupo, qualche vandalo ha deciso questa notte di lasciare il proprio “segno” sull’opera che resterà installata fino al 31 marzo.

