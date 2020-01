Nella contro il padre e la matrigna Dora che esce dallo studio: “Maria fammene andare”



La seconda storia di “C’è posta per te” della terza puntata del 25 gennaio 2020 vede protagonista Nella che vuole riabbracciare il padre ma trova le resistenze della matrigna Dora, che abbandona lo studio: “Ho fatto 40 anni di sacrifici per la mia famiglia. Non le credo, non credo a quello che dice”.

