New York, il negozio di Harry Potter più grande del mondo sarà costruito a Manhattan



Buone notizie per i Babbani del mondo che sognano di raggiungere Hogwarts, basterà recarsi a New York per essere trasportati nel magico mondo di Harry Potter. La Warner Bros ha infatti rivelato il progetto per il più grande negozio dedicato al famoso maghetto a Manhattan con tre piani di prodotti ed esperienze che incanteranno i fan della famosa serie di JK Rowling.

