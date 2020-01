No Tav, Nicoletta Dosio esce dal carcere per subire un intervento in ospedale



È stata sottoposta ad un intervento di routine all’ospedale di Rivoli Nicoletta Dosio, la 73enne militante del Movimento No Tav, arrestata lo scorso 30 dicembre. La donna è stata scortata dalla polizia penitenziaria dal carcere delle Vallette, dove si trova reclusa, fino al reparto dove è stata operata. Sta bene ma non sono mancate le polemiche: “Quello che è successo a Nicoletta succede ogni giorno a decine di detenuti, ma questo accanimento fa ancora più schifo perché riguarda una persona di 74 anni e avviene per ragioni politiche”.

