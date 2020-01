“Non è la D’Urso” con Luigi Mario Favoloso fa il risultato più basso dell’anno ma batte Rai1



Il 26 gennaio 2020 a “Live – Non è la D’Urso” si è forse chiusa la Favoloso-novela con la prima apparizione in pubblico di Luigi Mario Favoloso e la sua verità. Gli ascolti tv sono i più bassi della storia del programma ma bastano a battere l’imbarazzante dato di “Al posto tuo” su Rai1, che non supera il 10%. Record stagionale per “Che tempo che fa” su Rai2.

