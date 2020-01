Oggi chiude la discarica di Colleferro: rischio nuovo emergenza rifiuti a Roma



I rifiuti di Roma nelle Marche e in Abruzzo per scongiurare che la città sia ricoperta di rifiuti, intanto Ama prepara il bando europeo per portare l’immondizia all’estero entro la fine dell’estate. A febbraio il momento più critico quando si fermerà il Tmb di Rocca Cencia per la necessaria manutenzione.

