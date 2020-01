I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Olivier Giroud resta al Chelsea fino a giugno, assalto di mercato fallito per Lazio e Inter



Il tormentone legato al futuro di Olivier Giroud che ha infiammato le ultime ore di calciomercato, sembra destinato a chiudersi con un nulla di fatto. Il centravanti francese non lascerà il Chelsea fino a giugno, con buona pace di Lazio e Inter che hanno provato a portarlo in Italia già nell’immediato. Il club londinese infatti non è riuscito a trovare una valida alternativa al campione del mondo francese, che infatti si è allenato regolarmente con la squadra in vista del match contro il Leicester.

