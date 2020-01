Omicidio di Bedizzole, interrogato l’uomo che ha visto per ultimo la 39enne Francesca Fantoni



È stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato l’uomo che per ultimo ha visto Francesca Fantoni, la donna di 39 anni, ritrovata morta questa mattina in un parco di Bedizzole, nel Bresciano. La donna affetta da un leggero ritardo cognitivo era scomparsa da casa sabato pomeriggio facendo perdere le sue tracce.

