Omicidio Samira, bloccato in Spagna il marito: Mohamed in attesa di estradizione



Colpo di scena nel caso di Samira El Attar: il marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere è stato bloccato in Spagna dalla polizia iberica. Mohamed Barbri, 40 anni, si trova a disposizione delle autorità spagnole in attesa di estradizione. Nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo.

