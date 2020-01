Oriana Milazzo, da stella del basket a suora di clausura: “Ora chiamatemi suor Chiara Luce”



La storia di Oriana Milazzo, promessa del basket italiano, che dopo aver militato in serie A1 ed aver indossato la maglia della Nazionale, ha deciso di intraprendere il percorso per diventare suora di clausura presso il monastero di Santa Chiara di Alcamo, in provincia di Trapani: “Nonostante il successo in campo c’era qualcosa che continuava a mancarmi, sentivo una insoddisfazione in me”.

