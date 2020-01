I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ostia, Raggi rivendica: “Abbiamo rimosso il camion bar ‘Pane & Cipolla’ che occupava la rotonda”



La sindaca Raggi su Facebook: “Guardate queste immagini. Il camion bar “Pane & cipolla” che occupava un angolo della rotonda di Ostia, in piazzale Cristoforo Colombo, è stato rimosso. Non gli era stata rinnovata la concessione, la nostra Amministrazione aveva individuato un posto alternativo poco lontano dalla rotonda ma la titolare non aveva mai provveduto a spostarsi”.

Continua a leggere



La sindaca Raggi su Facebook: “Guardate queste immagini. Il camion bar “Pane & cipolla” che occupava un angolo della rotonda di Ostia, in piazzale Cristoforo Colombo, è stato rimosso. Non gli era stata rinnovata la concessione, la nostra Amministrazione aveva individuato un posto alternativo poco lontano dalla rotonda ma la titolare non aveva mai provveduto a spostarsi”.

Continua a leggere

Continua a leggere