Ostuni, donna uccisa a colpi di pistola. Fermato il marito: “Le ho sparato per errore”



L’uomo, già noto alla forze dell’ordine, ha raccontato di aver sparato per errore mentre puliva l’arma, detenuta illegalmente. La vittima, Giovanna De Pasquale, aveva 46 anni. Indagini in corso. Aggredito un giornalista giunto sul posto per fare il proprio lavoro.

