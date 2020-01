I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme, lei è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip



Il GF Vip ha deciso di far entrare ancora una volta la ex tronista nella Casa, stavolta come concorrente. L’obiettivo è regalare una storia d’amore al pubblico. Al loro incontro nell’ottava puntata, Pago e Serena Enardu sono ufficialmente tornati insieme, a sei mesi dalla scelta di lei di lasciarlo a Temptation Island Vip.

